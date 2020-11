per Mail teilen

Es ist schlimm für Angehörige, wenn jemand an Corona stirbt. Auch bei der Beerdigung ändert die Virus-Infektion viel. Die Bestattung wird zu einer komplexen Aufgabe, denn der Leichnam ist noch hochansteckend.

Wenn Anja Rechberg einen Menschen abholt, der an Covid-19 gestrorben ist, muss sie penible Hygienevorschriften einhalten. Selbst muss sie einen weißen Ganzkörperschutzanzug, eine Maske, Brille und Handschuhe tragen. Der an Corona Verstorbenen darf nicht mehr, wie sonst üblich, aufgebahrt werden. Gleich bei der Abholung muss er zum Schutz für die Umwelt in eine dichte Plastikhülle, einen Bodybag, eingeschlossen werden. Alles muss mehrfach desinfiziert werden.

Als Bestatterin kann sie unter Corona-Bedingungen nicht mehr so gut Trost spenden

Es ist wie ein doppelter Schock für die Hinterbliebenen, sagt die Konstanzer Bestatterin Anja Rechberg. Sie hat in den vergangenen Monaten vier Menschen beerdigt, die an oder mit Covid 19 gestorben sind. Den Verstorbenen noch ein letztes Mal sehen, um bewusst von ihm Abschied zu nehmen, das darf sie den Trauernden nicht mehr gewähren. Eine belastende Situation für die Angehörigen - und auch für die Bestatterin Anja Rechberg. Die sonst würdevoll gestalteten Bestattungen mit Nähe zu den Menschen und tröstenden Gesten - alles muss neu überdacht werden. SWR-Reporterin Tina Löschner hat mit der Bestatterin gesprochen.