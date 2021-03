per Mail teilen

Die 67 Hunde, die im vergangenen Jahr bei einer Züchterin in Langenenslingen im Kreis Biberach aus Tierschutzgründen beschlagnahmt worden sind, bleiben vorerst in Tierheimen. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen angeordnet.

Das Sigmaringer Gericht geht nach Aktenlage davon aus, dass die Hunde im Haus und im Garten der Hundehalterin unter unhygienischen Verhältnissen untergebracht waren. Viele Tiere seien krank und verwahrlost gewesen. In dem rund 30-seitigen Beschluss des Gerichts wird detailliert beschrieben, in welchem Zustand sich die Hunde befanden und unter welchen Bedingungen sie lebten, als sie im August 2020 vom Biberacher Veterinäramt beschlagnahmt wurden.

Verfilzt, apathisch und krank

Im Beschluss des Gerichts heißt es, die 67 Hunde seien im ganzen Haus und im Garten unterwegs gewesen. Auf dem Balkon und im Garten habe sich massenhaft alter Kot befunden. Das Fell der Hunde sei teils verklebt oder verfilzt gewesen. Einige Hunde hätten apathisch in den Ecken gesessen. Bei der weiteren Untersuchung der Tiere seien Parasiten, Pilzinfektionen und Bakterienerkrankungen festgestellt worden.

Vorläufiges Zucht- und Haltungsverbot

Die Hunde sind seit ihrer Sicherstellung im August in verschiedenen Tierheimen untergebracht. Dort müssen sie auch vorerst bleiben, dürfen aber nicht weitergegeben werden. Es handelt sich um ein vorläufiges Haltungs- und Zuchtverbot für die Hundehalterin. Sie kann gegen den Beschluss innerhalb von 14 Tagen Widerspruch einlegen, genauso wie das Landratsamt. Die Sicht der Hundehalterin wird in dem Beschluss des Gerichts auch geschildert. Sie habe erklärt, sie habe Garten und Haus reinigen wollen, Durchfall hätten die Hunde wegen einer Entwurmung gehabt. Außerdem hätten die Tiere wegen der Kontrolle Stress gehabt.

Vorgehen des Landratsamtes in der Kritik

Die Hundehalterin hat bereits beim Regierungspräsidium Tübingen Widerspruch gegen das Vorgehen des Landratsamtes Biberach eingelegt. Und das Landratsamt kommt in dem Beschluss vom Verwaltungsgericht Sigmaringen auch nicht ganz ungeschoren davon: Dass Dokumente wie Zuchtunterlagen, Tierpässe, aber auch Arzneimittel der Hundehalterin beschlagnahmt wurden, das sei in der Form nicht in Ordnung gewesen, heißt es im Beschluss. Die Kosten für die Tierheimunterbringung und medizinische Versorgung der Hunde muss erst mal das Landratsamt bezahlen, mehr als 140.000 Euro sollen bereits zusammengekommen sein.