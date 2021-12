Beschlagnahmte Hunde im Kreis Biberach dürfen vermittelt werden

per Mail teilen

Die rund 70 Hunde, die der Kreis Biberach im August 2020 beschlagnahmt hat, können an neue Besitzer vermittelt werden. Damit endet für die Vierbeiner ein eineinhalbjähriges Tauziehen.

Jetzt dürfen die Hunde auf ein neues Zuhause mit liebevollen Besitzern hoffen. Denn, die Beschlagnahme war rechtens. Das habe nun der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim entschieden, teilte das Biberacher Landratsamt mit. Die einstige Besitzerin der Hunde hatte dort gegen die Beschlagnahme geklagt und ist unterlegen. Daher dürfe der Kreis die Tiere nun verkaufen, teilte das Biberacher Landratsamt mit. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Tiere in Tierheimen und einem Tierhotel betreut haben, eine schöne Nachricht.

Unterbringung kostete mindestens 400.000 Euro

Das Biberacher Kreisveterinäramt hatte einer Züchterin aus Langenenslingen rund 70 Chihuahuas und Zwergspitze weggenommen - wegen schlechter Tierhaltung und des Verkaufs kranker Welpen. Seitdem sind die Hunde in verschiedenen Tierheimen untergebracht und in einem Tierhotel bei Bad Waldsee (Kreis Ravensburg). Die Gesamtkosten von mindestens rund 400.000 Euro trug bisher der Kreis. Ob dafür die Züchterin aufkommen muss, ist noch unklar. Beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim war bislang niemand erreichbar. Die Züchterin hatte bereits in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen die Beschlagnahme geklagt und verloren.