Betäubungsmittelvernichtung der Kantonspolizei St.GallenRund acht Tonnen Drogen hat die Kantonspolizei St.Gallen dieses Jahr vernichtet. Die Drogen hatten einen Strassenverkaufswert von rund 24 Millionen Schweizer Franken. Wir gewähren einen Einblick in die, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführte, Vernichtungsaktion.



Posted by Kantonspolizei St.Gallen on Wednesday, November 11, 2020