Der Tarifstreit beim Radolfzeller Nahrungsmittelhersteller Hügli scheint beendet: Am Dienstag haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf mehr Geld für die Beschäftigten geeinigt.

Die Beschäftigten des Nahrungsmittelherstellers Hügli in Radolfzell (Kreis Konstanz) bekommen mehr Geld: Das ist das Ergebnis der Tarifverhandlungen, die am Dienstagabend zu Ende gingen. Sie bekommen eine Einmalzahlung sowie insgesamt 300 Euro monatlich mehr Lohn. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) will ihre Mitglieder am Donnerstag darüber abstimmen lassen, ob sie das Angebot annehmen.

300 Euro mehr Lohn im Monat

Zehn Stunden haben die Tarifparteien am Dienstag verhandelt. Das Ergebnis sei ein guter Kompromiss, so der NGG-Verhandlungsführer Burkhard Siebert. Noch im Oktober bekommen die rund 700 Beschäftigten in Radolfzell 3.000 Euro steuerfrei als Inflationsausgleich. Im kommenden Jahr werden dann alle Löhne erhöht: Ab Januar gibt es 240 Euro monatlich mehr, ab August noch einmal 60 Euro dazu.

Für Facharbeiterinnen und Facharbeiter bei Hügli bedeutet der Tarifabschluss 9,4 Prozent mehr Geld, für die untersten Lohngruppen ein Plus von 12 Prozent. Zugeständnis musste die Gewerkschaft allerdings bei der Laufzeit machen. Die NGG wollte, dass der Tarifvertrag zwölf Monate Gültigkeit hat, am Ende einigte man sich auf 18 Monate.

Druck durch hohe Streikbereitschaft der Hügli-Beschäftigten

NGG-Geschäftsführer Burkhard Siebert zeigte sich insgesamt sehr zufrieden. Das gute Verhandlungsergebnis sei vor allem der Streikbereitschaft der Hügli-Beschäftigten zu verdanken, damit habe man ordentlich Druck machen können. In einer Urabstimmung kurz vor der letzten Verhandlungsrunde hatten sich die Hügli-Mitarbeiter für einen unbefristeten Streik ausgesprochen, sollte die Arbeitgeberseite kein vernünftiges Angebot auf den Tisch legen.