per Mail teilen

Im Fall eines Mannes aus Konstanz, der seine Freundin getötet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft laut Schweizer Medien erneut eine lebenslange Haft gefordert. Die Leiche war 2016 im Seerheinbad Tägerwilen gefunden worden.

Wie Schweizer Medien vom ersten Verhandlungstag am Thurgauer Obergericht berichten, ist die Staatsanwaltschaft weiterhin von der Schuld des Mannes überzeugt. Sie forderte demnach erneut lebenslange Haft und Verwahrung für den heute 64-Jährigen, der aus Konstanz stammt, die meiste Zeit aber auf Teneriffa lebte. Alle Indizien sprächen dafür, dass er seine Freundin getötet habe - nicht zuletzt, um von einer Lebensversicherung zu profitieren.

Der Verurteilte habe die Tat monatelang geplant

Das Bezirksgericht Kreuzlingen hatte den Mann im vergangenen Jahr wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Verwahrung verurteilt. Er habe die Tat monatelang geplant und die damals 38 Jahre alte Frau aus Konstanz schamlos sexuell und finanziell ausgenutzt. Mit einem Stein habe er seine Freundin um Pfingsten 2016 erschlagen und ihre Leiche dann im Seerheinbad Tägerwilen abgelegt.

Verteidigung plädiert erneut auf Freispruch

Der Verurteilte hatte das Urteil damals nicht akzeptiert und beteuert bis jetzt seine Unschuld. Die Verteidigung plädierte daher laut Schweizer Medien auch in der Berufungsverhandlung auf Freispruch. Der Mann komme schon vom Zeitablauf her nicht als Täter infrage. Der 64-Jährige selbst hatte die Tat damals erst gestanden, dann das Geständnis widerrufen. Ein Urteil will das Obergericht Thurgau zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich mitteilen.