Bodenseefischer fangen so wenig Fische wie noch nie

Die bayerischen Bodenseefischer haben im vergangenen Jahr so wenig Fische gefangen wie noch nie. Laut Jahresbericht der Fischereigenossenschaft mit Sitz in Wasserburg holten sie noch knapp 39 Tonnen Fisch aus dem Bodensee, etwa zehn Tonnen weniger als im Vorjahr. Bei den Felchen verzeichneten sie mit elf Tonnen die Hälfte des Ertrages von 2020. Mitverantwortlich für den Rückgang machen die Berufsfischer erneut den fischfressenden Kormoran. Dessen Bestände nähmen am Bodensee ständig zu, die Politik müsse endlich handeln, hieß es.