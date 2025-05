Angekommen in Konstanz: Tijan Dibbas Weg aus Gambia in die Gastronomie

Tijan Dibba kam aus Gambia nach Konstanz. Heute arbeitet er als Koch: ein Beispiel dafür, wie Zugewanderte in der Gastronomie Fuß fassen können.

Für viele Zugewanderte ist die Arbeitssuche in Deutschland eine große Herausforderung. Besonders ohne gute Deutschkenntnisse sind die Einstiegschancen oft gering. Die Caritas Konstanz will dem entgegenwirken: Bei einer Infoveranstaltung am Mittwochabend informiert sie gezielt über Berufsmöglichkeiten in der Gastronomie und im Hotelgewerbe. Denn gerade hier sind die Anforderungen an die Sprachekenntnisse laut der Caritas häufig niedriger als in anderen Branchen.

"Wer noch nicht gut Deutsch spricht, kann in der Gastronomie möglicherweise leichter einen Job finden als anderswo", sagt Anna Fesenko, interkulturelle Ehrenamtskoordinatorin bei der Caritas Konstanz. Auch die Chancen auf eine Ausbildung und eine langfristige Anstellung seien gut. Für Fesenko sind Arbeit und Spracherwerb entscheidend für eine gelungene Integration.

Ein Beispiel dafür ist Tijan Dibba. Der 33-Jährige kam 2016 aus Gambia nach Deutschland – mit einem ganz anderen Berufswunsch im Gepäck: Lehrer werden. In seiner Heimatstadt Brikama im Westen Gambias hatte er das Lehramtsstudium begonnen. Als das Geld nicht mehr reichte, entschied er sich für den Schritt nach Deutschland. Schon vor seiner Ankunft begann er Deutsch zu lernen, auf dem Handy oder mit YouTube.

Über Italien kam er zunächst nach Mannheim, später nach Konstanz. "Ich musste mir hier ein komplett neues Leben aufbauen", erzählt er heute. Er kannte niemanden, hatte keine Familie in Deutschland und der Plan, als Pädagoge weiterzumachen, erwies sich als schwierig. Hoch waren die bürokratischen Hürden, ein Hauptproblem: die Sprache. Also überlegte er: Was kann ich gut, was geht schneller? Die Antwort: Kochen.

Fehlende Arbeitskräfte in der Gastronomie

Denn im Gastgewerbe fehlen laut einer Studie des Frauenhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) aktuell rund 100.000 Arbeitskräfte. Sie bezeichnet die Branche als "Gamechanger" für die Integration junger Menschen ohne Berufsabschluss. Die Gastronomie bietet ihnen laut der Studie Chancen auf einen dauerhaften Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Ausbildung gibt Sicherheit

So war es auch bei Tijan Dibba. In Gambia hatte er neben dem Studium bereits in Küchen gearbeitet. 2017 begann er in Konstanz eine Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe – Fachrichtung Küche – im Restaurant Konzil. Davor hatte er Sprachkurse an der Konstanzer Volkshochschule belegt und das Sprachniveau A2 erworben. "Die Ausbildung hat mir Sicherheit gegeben", sagt er rückblickend. "Ich konnte Geld verdienen, mir eine Wohnung leisten und selbstständig sein."

Tijan Dibba während seiner Ausbildung zum Koch. Tijan Dibba

Einfach war die Zeit nicht. Fachbegriffe, Prüfungen – vieles war neu. Dibba bekam Nachhilfe, lernte viel und schloss seine Ausbildung erfolgreich ab. Danach arbeitete er als Souschef im Restaurant Nikolai Torkel, bis es Ende letzten Jahres schloss. Seit Januar steht er nun wieder am Herd: im Edeka-Bistro "Annie Times" in Konstanz, wieder als Souschef.

Neues Zuhause in Konstanz

"Ich würde den Beruf jedem empfehlen, der neu in Deutschland ist und eine Arbeit sucht", sagt Dibba. Der Job habe ihm nicht nur finanzielle Sicherheit gebracht, sondern auch soziale Kontakte. Heute lebt er mit zwei deutschen Mitbewohnern in einer Wohngemeinschaft, hat Freunde gefunden und fühlt sich in Konstanz angekommen.

Ob er langfristig in der Gastronomie bleiben möchte, weiß er noch nicht. Für die nächsten Jahre sei er jedenfalls zufrieden, sagt er – auch kulinarisch. Sein Lieblingsgericht, wenn er nicht gerade selbst kocht? Rinderbraten mit Knödel.