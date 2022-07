Bergwacht rettet verunglückten Motorradfahrer

In Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) hat die Bergwacht am Samstag einen verunglückten Motorradfahrer gerettet. Der 34-Jährige war laut Polizei mit seinem Motorrad in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Traktor zusammengestoßen. Daraufhin stürzte er über die Leitplanke zehn Meter einen steilen Abhang hinunter. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die Bergwacht im Einsatz, um den Mann aus dem unwegsamen Gelände zu retten. Der Schwerverletzte kam mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik.