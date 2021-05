Ein Kleinflugzeug, das im Februar vor Staad (Kanton St. Gallen) in den Bodensee gestürzt ist, soll am Mittwoch geborgen werden. Das kündigte die Kantonspolizei St. Gallen an. Ein erster Versuch Ende Februar war gescheitert.

Seit dem 18. Februar liegt das Flugzeugwrack etwa einen Kilometer vor dem Ufer von Staad in 84 Metern Tiefe - eine Boje markiert die Stelle. Dort wird eine Fähre mit einem Ladekran positioniert. In mehreren Schritten soll das Wrack dann mit Seilen und Hebegurten an die Oberfläche geholt werden. Für die Taucher sei der Einsatz aufgrund der Wassertiefe eine sehr große Herausforderung, so die Polizei. Das Flugzeug sei stark beschädigt und könne eventuell nicht an einem Stück aus dem Wasser geholt werden.

So soll die Bergung des Flugzeuges aus dem Bodensee funktionieren. Pressestelle Kantonspolizei St. Gallen

Mit der Autofähre zurück an Land

Klappt alles, wird das Flugzeug mit einem Kran auf die Autofähre gehoben und anschließend zum Hafen Rorschach (Kanton St. Gallen) gebracht. Dort wird es auf einen Tieflader umgeladen und zum Flughafen Payerne nahe Bern transportiert, wo das Wrack von Experten untersucht wird. Die Absturzursache ist nach wie vor unklar. Bis wann die Bergung abgeschlossen ist, können die Experten nicht abschätzen.

Flugzeug steckt im Schlick fest

Das Flugzeug war beim Landeanflug auf Altenrhein im Nebel abgestürzt. Der 70-jährige Pilot konnte sich unverletzt retten. Er wurde an der Wasseroberfläche schwimmend gefunden, wo er sich an dem abgebrochenen Heckrad des Flugzeuges festhielt. Damals waren über 100 Rettungskräfte im Einsatz. Das Flugzeug wurde später in 84 Meter Tiefe mit einem Sonar geortet, es steckt mit der Front rund 1,5 Meter tief im Schlick. Ein erster Bergungsversuch eine Woche nach dem Absturz scheiterte an technischen Problemen und musste wegen einbrechender Dunkelheit abgebrochen werden.