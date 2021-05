Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges in einen Badesee in Sulzberg, 30 Kilometer östlich von Isny (Kreis Ravensburg), haben am Montag die Vorbereitungen für die Bergung begonnen. Die Cessna liege in etwa acht Meter Tiefe und stecke im Schlick fest, berichtet die Polizei. Die Bergung gestalte sich schwierig. Taucher seien im Einsatz. Eventuell müssten Luftkissen angebracht werden, um das Flugzeug nach oben zu bringen. In dem Flugzeug saßen vier Personen, drei wurden zum Teil schwer verletzt. Die Cessna stürzte am Sonntag kurz nach dem Start bei Kempten in den Öschlesee. Der Pilot hatte zuvor Probleme mit der Maschine gemeldet. Er habe möglicherweise eine Notlandung auf dem See probiert, so die Polizei.