Bergung des Dampfschiffs "Säntis" aus dem Bodensee rückt näher

Die Bergung des historischen Dampfschiffes "Säntis" aus dem Bodensee könnte am Samstag beginnen. Das teilte der Projektleiter mit. Das Wrack liegt seit 90 Jahren in 210 Meter Tiefe.

Am kommenden Wochenende könnte die "Säntis", ein im Bodensee versenktes altes Dampfschiff, vom Grund des Sees gehoben werden. Seit Wochen kämpft das Bergungsteam mit Wind, Wellen und einer starken Strömung, mehrmals haben sich die Vorbereitungen unter Wasser dadurch verzögert. Jetzt aber sei es gelungen, Hilfsleinen unter dem Schiff zu positionieren, so Projektleiter Silvan Paganini.

Die "Säntis" wurde vor 90 Jahren ausgemustert und vor dem schweizerischen Romanshorn (Kanton Thurgau) im Bodensee versenkt. Ihre Bergung organisiert ein Verein, das Projekt wird mit Spenden finanziert.

Hilfsleinen unter dem Wrack der "Säntis" positioniert

Unter der "Säntis" seien mithilfe von Tauchrobotern bereits drei von vier erforderlichen Hilfsleinen mit Lanzen durch den Seegrund geschossen worden, die vierte Leine soll Mittwoch positioniert werden, so Silvan Paganini vom Schiffsbergeverein Romanshorn.

Bei der Bergung kommen Hebesäcke zum Einsatz. Pressestelle Schiffsbergeverein

Wenn das erfolgreich sei und das Wetter mitspiele, werde das 126 Tonnen schwere Wrack am Samstag mithilfe von Leinen und Hebesäcken aus 210 Metern Tiefe angehoben. Es soll dann zwölf Meter unter der Wasseroberfläche gehalten und in der Nacht zum Sonntag in die Bucht vor Romanshorn geschleppt werden.

So hat die "Säntis" einmal ausgesehen. Pressestelle Silvan Paganini/SBS

Zuschauerschiffe auf dem Bodensee ausgebucht

Nächste Woche Mittwoch (17. April) könnte die vor gut 90 Jahren im Bodensee versenkte "Säntis" dann wieder aus dem See auftauchen. Das Interesse daran ist riesig. Vier Schiffe der Weißen Flotte für Zuschauer seien weitgehend ausverkauft, so Paganini. Das Schiffswrack kommt, wenn es erfolgreich geborgen wurde, in eine Werft. Ein Teil der "Säntis" wurde bereits geborgen und an Land gebracht: Der Kamin des Schiffes.

Ausgemustertes Dampfschiff 1933 im Bodensee versenkt

Die Schweizer Schifffahrtsbetreiber auf dem Bodensee hatten den Schaufelraddampfer 1933 ausgemustert und - um Kosten zu sparen - einfach im Bodensee versenkt. Vor zehn Jahren war das gut erhaltene Wrack bei Vermessungsarbeiten wiederentdeckt und im vergangenen Jahr für einen symbolischen Schweizer Franken an den Schiffsbergeverein verkauft worden. Ziel des Vereins ist es, das Wrack zu konservieren und der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen.