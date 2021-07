Eine Gruppe von fünf Bergsteigern ist am Sonntag bei einer Klettertour bei Partenen in der Silvretta in eine alpine Notlage geraten. Sie wollten laut Polizei den Kleinlitzner besteigen, mussten aber etwa 80 Meter unterhalb des Gipfels einen Notruf absetzen, da sie durch ein Gewitter weder vor noch zurück konnten. Unter einem kleinen Übergang warteten sie auf den Rettungshubschrauber. Die Bergsteiger wurden durchgefroren aber unverletzt per Tau abtransportiert.