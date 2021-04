per Mail teilen

Die Bergkirche in Büsingen am Hochrhein im Kreis Konstanz wird derzeit saniert. Heute soll die erneuerte und vergoldete Kugel samt Fahne wieder auf der Spitze des Kirchturms angebracht werden. Sie enthält eine Kapsel mit Zeitdokumenten – für die Nachwelt, so der Sprecher der Bergkirchen-Vereine gegenüber dem SWR. Zuletzt wurde die Kugel vor 100 Jahren erneuert. Die Bergkirche stammt aus dem 11. Jahrhundert.