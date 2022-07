Experten warnen vor eingeschleppten Baumwanzen in der Bodenseeregion

per Mail teilen

Das Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg im Schweizer Kanton Thurgau forscht zu eingeschleppten Baumwanzen-Arten. Die Bekämpfung des Ungeziefers sei schwierig, heißt es.

Baumwanzen werden im Volksmund auch als Stinkwanzen bezeichnet. Einheimische Baumwanzen-Arten verursachen laut Beratungszentrum Arenenberg bisher nur wenige wirtschaftliche Schäden. Dagegen schade beispielsweise die aus China stammende marmorierte Baumwanze Früchten, Beeren und Gemüse so stark, so dass sie unverkäuflich seien, so dass Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg.

Wanzen schaden dem Obst- und Gemüseanbau

Besonders hoch sei der wirtschaftliche Schaden bisher bei Birnen, Kirschen, Zucchini, Peperoni und Auberginen. Der Klimawandel verstärke das Problem zudem, heißt es. Die spürbare Trockenheit der vergangenen Jahre habe die Verbreitung der Wanzen begünstigt.

Bekämpfung stellt Experten vor Probleme

In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee in Ravensburg würden nun der Lebenszyklus der Wanzen und ihre Bekämpfung erforscht. Pflanzenschutzmittel wirkten etwa wegen des dicken Panzers nicht.

Bisher würden engmaschige Netze helfen und der ebenfalls eingeschleppte Nützling: die Schlupfwespe.