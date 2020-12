per Mail teilen

Im Landkreis Biberach wird eine Fachberatung gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen eingerichtet. Das beschloss der Kreistag. Die Kosten übernimmt der Kreis. Träger wird der Verein Brennessel, der seit 26 Jahren im Kreis Ravensburg Betroffene von sexuellem Missbrauch unterstützt. Er wird in Biberach eine Zweigstelle einrichten. Wie viele Betroffene es gibt, ist unklar. Die Dunkelziffer bei sexueller Gewalt ist hoch. Die Caritas Biberach hatte 2018 in ihrer Erziehungsberatung rund 50 Fälle sexuellen Missbrauchs, das Kreisjugendamt zwischen 2019 und 2020 16 Fälle.