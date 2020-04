Die Raumsonde BepiColombo, die auch von Airbus-Experten in Immenstaad am Bodensee maßgeblich mitentwickelt wurde, fliegt am Karfreitag ein letztes Mal an der Erde vorbei. Das teilte Airbus Defence and Space mit. Dann setzt die Sonde ihre siebenjährige und 8,5 Milliarden Kilometer lange Reise zum Merkur fort, um den bislang am wenigsten erforschten Planeten unseres Sonnensystems zu erforschen. BepiColombo soll den Merkur voraussichtlich im Dezember 2025 erreichen.