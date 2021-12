per Mail teilen

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser gibt sein Mandat im Kreistag von Ravensburg und das Gemeinderatsmandat in Berg bei Ravensburg zurück. Grund ist seinen Angaben zufolge die künftige Arbeitsbelastung. Strasser ist als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium nominiert. Strasser war seit 2014 Gemeinderat in Berg. Dem Kreistag gehörte er seit 2019 an.