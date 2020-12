Bei Ochsenhausen im Kreis Biberach ist am Montagabend ein Autofahrer in eine Gruppe entlaufener Pferde gefahren. Zwei Tiere wurden getötet, ein weiteres schwer verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Insgesamt sechs Pferde waren am Montag gegen 18 Uhr von einer umzäunten Koppel ausgebrochen und auf eine Straße gerannt, so ein Polizeisprecher. Ein 82-jähriger Autofahrer erkannte die Tiere bei Dunkelheit vermutlich zu spät und erfasste drei der Pferde. Zwei verendeten noch am Unfallort, ein weiteres wurde schwer verletzt und musste vom Tierarzt in der Nacht eingeschläfert werden. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen, seine 17-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden von rund 20.000 Euro. Die übrigen drei Pferde wurden von vier Polizisten und dem Besitzer eingefangen und zurück auf die Koppel gebracht. Warum die Pferde ausbrechen konnten, ist noch unklar.