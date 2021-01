In der Region Bodensee-Oberschwaben hat es am Morgen wegen Glätte vereinzelt Unfälle gegeben. Auf der A96 bei Wangen im Allgäu sei ein Lkw in die Mittelleitplanke gefahren, bei Altshausen kam ein Autofahrer von der Straße ab, so ein Sprecher der Polizei. Auch in Ochsenhausen im Kreis Biberach sei ein Lastwagenfahrer auf eisglatter Straße in einer Kurve hängen geblieben. Verletzt wurde niemand.