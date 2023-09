Autofahrer müssen sich ab Montag auf Behinderungen an der B31neu bei Überlingen einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Anschlussstelle Überlingen-Nord.

Durch Arbeiten an der B31neu ab Montag kann es an der Anschlusstelle Überlingen-Nord (Bodenseekreis) zu Behinderungen kommen. Es gehe vor allem um den Umbau von zwei Kreisverkehren in der Anschlussstelle, am sogenannten Abigknoten, so das Regierungspräsidium Tübingen. Diese seien bislang Provisorien, obwohl das zugehörige Teilstück der B31 neu schon seit 2019 fertig ist.

Auffahrtsrampen sollten nun ebenfalls angepasst werden. Außerdem bekommt die L200, die auf die Anschlussstelle zuführt, einen neuen Belag.

Bauarbeiten kosten rund drei Millionen Euro

Die Umleitungen sehen vor, dass das Industriegebiet an der B31 neu aus allen Richtungen erreichbar bleibt. Die Bauarbeiten kosten laut Regierungspräsidium rund drei Millionen Euro und werden von Bund und Land bezahlt. Sie sollen bis Ende des Jahres dauern.