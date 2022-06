per Mail teilen

Julia Sude aus Friedrichshafen und ihre Partnerin Karla Borger haben als erstes deutsches Team das Achtelfinale der Beachvolleyball-WM in Rom erreicht. Sie setzten sich gegen ein Team aus den USA mit 2 zu 1 durch. In der Runde der letzten 16 treffen die beiden am Donnerstag auf ein Team aus Kanada.