Am Donnerstag haben die "Sparkasse Bodensee Beach Days" in Überlingen begonnen. Auf der Zimmerwiese beim Überlinger Busbahnhof haben laut Veranstalter etwa 200 Tonnen Sand das Gelände in eine Beach-Arena verwandelt. Wegen der aktuellen Corona-Situation gebe es dieses Jahr aber keine Handball-, Fußball- und Basketball-Turniere. Bis Sonntag finden einige Wettbewerbe in den Beach-Sportarten Volleyball und Tennis statt.