Haftstrafe für Bauunternehmer aus Mengen

Ein 43-jähriger Bauunternehmer aus Mengen ist zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie das Hauptzollamt Ulm mitteilt, hatte er Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt.

Das Landgericht Stuttgart hat einen 43-jährigen Bauunternehmer aus Mengen (Kreis Sigmaringen) zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Er hatte laut dem Hauptzollamt Ulm Sozialversicherungsbeiträge für seine Mitarbeiter nicht gezahlt. Den Sozialkassen sei so ein Schaden von rund drei Millionen Euro entstanden. Zur Last gelegt wurden dem Mann auch Computerbetrug und Steuerhinterziehung. Wie das Gericht mitteilte, wurde außerdem eine vom Amtsgericht Bad Saulgau ausgesprochene Strafe mit in das Urteil einbezogen.

Nach Angaben des Hauptzollamtes hat der 43-jährige Bauunternehmer seinen Mitarbeitern zum Teil in großem Umfang Schwarzlöhne ausgezahlt und Scheinrechnungen angefertigt. Zudem habe er die aus Osteuropa stammenden Arbeitnehmer dazu genötigt, vor dem Zoll falsche Angaben zu machen.

Beamten ermittelten verdeckt gegen Bauunternehmer

Dem Prozess vorangegangen waren verdeckte Ermittlungen der Beamten. Ein Jahr lang nahmen sie den Bauunternehmer ins Visier, ehe es zu einer großen Durchsuchungsaktion kam. 170 Einsatzkräfte sicherten Beweismaterial an mehreren Geschäftssitzen und Wohnungen des Unternehmers und möglicher Mittäter. Auch die Ehefrau des Mannes wurde wegen Beihilfe zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.