Baustellen an der B31 im Bodenseekreis im Zeitplan

Auf der B31 im Bodenseekreis wird seit Monaten gearbeitet. Nun nähern sich an einer der Baustellen die Arbeiten ihrem Ende. In rund einem Monat könnte dort der Verkehr wieder rollen.

Zwei große Baustellen an der Bundesstraße 31 im Bodenseekreis liegen laut Regierungspräsidium Tübingen im Zeitplan. Sowohl in Überlingen als auch in Langenargen entstehen neue Brückenbauten. Die Brücke über die Argen bei Langenargen soll bis Ende Oktober fertig werden. Derzeit wird sie laut Regierungspräsidium noch asphaltiert. Danach montieren die Arbeiter unter anderem Schutzplanken und markieren Fahrbahnen. Im Anschluss wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben.

Arbeiten bei Langenargen seit dem Frühjahr

Auf der B31 zwischen Kressbronn und Eriskirch wurde in diesem Jahr auch die Fahrbahndecke erneuert. Ende Marz starteten zeitgleich zu der Sanierung der Brücke die Arbeiten an der Straße. Mehrere Wochen lang war deshalb die Strecke halbseitig gesperrt. Die Kosten für den neuen Asphalt betrugen rund 3,7 Millionen Euro.

Bei Überlingen entsteht ein neuer Verkehrsknotenpunkt

Auch auf der B31 bei Überlingen liegen laut dem Regierungspräsidium die Bauarbeiten im Zeitplan. Für rund 21 Millionen Euro wird dort seit Anfang des Jahres eine neue, teils breitere Brücke gebaut sowie der gesamte Knotenpunkt bei der Rengoldshauser Straße erneuert. Sie ist ein wichtiger Zubringer für die B31. Bis Ende 2024 soll der Knotenpunkt fertig sein.