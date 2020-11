Der coronabedingte Baustopp am neuen Einkaufszentrum "Cano" in Singen (Kreis Konstanz) in der vergangenen Woche wirkt sich auch auf die Öffnung des Bahnhofsvorplatzes aus. Der neugestaltete Platz kann vorerst nicht komplett für den Verkehr freigegeben werden. Wegen Arbeiten an der Außenfassade des Cano sind noch Baufahrzeuge auf dem Platz unterwegs. Deshalb wird der Verkehr weiter nur einspurig über den Platz geführt, auch die Ersatzhaltestellen für die Busse bleiben.