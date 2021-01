Zwischen den jungen Klimaaktivisten, die in Ravensburg ein Baumhaus besetzt haben, und der Stadt hat es am Donnerstag ein erstes Gespräch gegeben. Die Jugendlichen kritisieren die Klimapolitik der Stadt. Bei dem Treffen sei es tatsächlich um Klimapolitik gegangen, und es werde weitere Gespräche geben, so die Aktivisten. Streitpunkt bleibt allerdings das Baumhaus selbst. Die Konstruktion sei eine Gefahr für die Bürger und die Aktivisten, so die Stadt. Sie will deshalb einen alternativen Protest-Ort anbieten. Die Aktivisten hingegen wollen in dem Baumhaus bleiben, auch wenn eine Räumung droht.