Gemeinsam mit Klimaaktivisten hatte ein Professor einen Baum an der Hochschule in Ravensburg-Weingarten besetzt. Die Aktion hat die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) so sehr beeindruckt, sodass sie sich beim Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz, Wolfgang Ertel, persönlich gemeldet hat, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Am Dienstag hatte der Wissenschaftler mit Klimaaktivisten einen Baum an der Hochschule besetzt. Der Protest sollte darauf aufmerksam machen, dass die Heizungen in den Hörsälen nicht durchgängig laufen, sondern intelligent gesteuert werden. "Wenn ein Professor auf Bäume steigt, dann muss da was dran sein", hat Bauer nach Angaben aus dem Ministerium am Telefon gesagt. Ertel ist auch Nachhaltigkeitsbeauftragter der Hochschule. Wie es aus dem Wissenschaftsministerium weiterhin heißt, will man sich nun zusammen mit Liegenschaftsverwaltung und Hochschule ein Bild von der baulichen und energetischen Situation machen. Dann könne man prüfen, ob sich "Optimierungspotenziale" ergeben und diese auf Umsetzbarkeit prüfen. Von besonderem Interesse seien Vorschläge, die sich womöglich auf weitere Hochschulen übertragen lassen. In einer schriftlichen Mitteilung Ertels heißt es, er sehe nun "Tatsächlich Chancen, dass kurzfristig Bewegung in das starre bürokratische System kommen könnte".