per Mail teilen

In Singen (Kreis Konstanz) ist vor einem Baumarkt ein Streit zwischen zwei Kunden eskaliert. Am Ende bedrohte einer der beiden den anderen mit einer Schreckschusswaffe. Auslöser laut Polizei: Ein 81-Jähriger stand mit seinem Auto in einer Schlange, um bestellte Ware abzuholen, wollte dann aber umdrehen. Als er den Fahrer hinter sich bat, zurücksetzen, zog dieser nach einem kurzen Streit die Waffe. Gegen den 66-Jährigen ermittelt jetzt die Polizei.