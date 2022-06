Während eines starken Gewitters ist am Dienstagabend auf einem Campingplatz auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) ein Baum auf einen Wohnwagen gestürzt. An diesem und an einem weiteren Auto entstand schwerer Schaden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr Reichenau jedoch niemand. In Überlingen wurden durch einen Blitzschlag in einem Hotel Fenster und Dachziegel beschädigt.