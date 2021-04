Die Städte Weingarten und Ravensburg wollen ihre Bauhöfe zusammenlegen. Die Verwaltungen versprechen sich davon unter anderem Synergieeffekte. Die Gemeinderäte der beiden Kommunen sollen dafür in einer gemeinsamen Sitzung die Weichen stellen. Eine Machbarkeitstudie empfiehlt, die beiden städtischen Bauhöfe organisatorisch und räumlich in einem zentralen Bauhof zusammen zu legen. Ein geeignetes Betriebsgelände müsste noch gesucht werden. Laut Studie können mit einem gemeinsamen Bauhof Synergien genutzt und Doppelstrukturen abgebaut werden. Mit einem zentralen Bauhof würden Weingarten und Ravensburg auch als Arbeitgeber attraktiver werden, so die Studie. In den beiden Bauhöfen sind insgesamt knapp 150 Mitarbeiter beschäftigt.