Der Bauernverband Biberach-Sigmaringen beklagt den zunehmenden Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen. Die Entwicklung bedrohe Familienbetriebe. Wiesen und Äcker würden zunehmend versiegelt.

Die Vertreter vom Bauernverband Biberach-Sigmaringen sprachen auf einer virtuellen Pressekonferenz Klartext. Es müsse aufhören, dass landwirtschaftliche Flächen so wörtlich "versauigelt" werden. Der Flächenverbrauch treffe die Landwirte derzeit mit voller Wucht, gefährde Existenzen und damit die Lebensmittelversorgung.

"Wir fordern einen Flächenverbrauch mit Maß und Ziel. Ansonsten gibt es es in 100 Jahren keine landwirtschaftlichen Flächen mehr." Bauernverband Biberach-Sigmaringen

Flächenverbrauch durch Parkplätze oder Solaranlagen

Aktuelle Beispiele für Flächenversiegelung in der Region seien zum Beispiel ein Verteilerzentrum in Messkirch (Kreis Sigmaringen) mit großer Parkfläche und ein geplantes Solar-Großprojekt auf der grünen Wiese in Wilflingen (Kreis Biberach). Dort soll auf einer Fläche von 80 Hektar Strom erzeugt werden. Hinzu kämen Flächen für Bau- oder Gewerbegebiete und Straßen. Diese Entwicklung nehme Fahrt auf, hunderte von Hektar gingen dadurch verloren, kritisierte Gerhard Glaser, Chef des Bauernverbandes Biberach-Sigmaringen und Vize-Präsident im Landesbauernverbands.

Ackerfläche für Landwirte in Oberschwaben geht verloren

Die Planungen für Bauprojekte seien phantasielos, so die Kritik der Landwirte bei der Pressekonferenz. Photovoltaikanlagen sollten verstärkt auf Dächern installiert werden anstatt auf der grünen Wiese. Auch Parkplätze für Supermärkte könnten in einer Tiefgarage untergebracht werden, so die Vorschläge der Landwirte.