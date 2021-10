Landwirtin und Tierärztin - Chiara will beides vereinbaren

Wenn neue berufliche Entscheidungen anstehen, ist das immer aufregend. Chiara Schelten liebt ihren Beruf als Betriebshelferin auf den Bauernhöfen. Aber sie will auch Tierärztin werden.

Manchmal muss man Dinge aufgeben, die einem viel bedeuten, weil etwas anderes auch wichtig ist. So geht es jetzt auch Chiara. Sie liebt die Abwechslung auf den Bauernhöfen. Die junge Betriebshelferin weiß, wie wichtig es ist, dass sie einspringt, wenn Bauer oder Bäuerin krank ist.

Landwirtin und Tierärztin - Chiara will beides

Aber Chiara Schelten will auch Tierärztin werden. Bisher lief ihr Tiermedizin-Studium nebenher. Wegen Corona war alles online. Jetzt aber zieht sie an ihren Studienort, weg von daheim. Was heißt das für ihre Arbeit in der Landwirtschaft? Wir begleiten sie noch einmal - bei der Ernte im Hopfengarten.