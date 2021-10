Chiaras Einsatz auf dem Müllerhof

Im Hopfen-Garten in Friedrichshafen

Als Frau in einem Beruf, den vor allem Männer machen, ist es nicht immer leicht. Dabei kann die ausgebildete Landwirtin Chiara Schelten gut anpacken. Bei ihrem Einsatz auf dem Müllerhof in Friedrichshafen zeigt die Betriebshelferin, was sie kann.