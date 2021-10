Füttern, ausmisten, Kühe versorgen - Betriebshelferin Chiara mag alles, was mit Kühen zu tun hat. Wenn sie auf einem Bauernhof aushilft, ist sie am liebsten im Stall.

Chiara Scheltens besondere Liebe gehört den Kühen. Sie hat selbst welche zuhause. In ihrem Heimatdorf zwischen lauter Einfamilienhäusern stehen seit drei Jahren ihre eigenen Rinder - im Garten ihres Elternhauses. Entspannung seien die Tiere für sie, sagt Chiara.

Landwirtin und Tierärztin - Chiara möchte beide Berufe ausüben

Und Ausgleich hat die junge Betriebshleferin und inzwischen auch Studentin nötig. Um sich für ihren zweiten Traumberuf auszubilden, studiert sie in München Tiermedizin. Der Studentin und Landwirtin kam es entgegen, dass die Vorlesungen bisher größtenteils per Internet stattgefunden haben. So konnte sie weiter ab und zu als Betriebshelferin einspringen und trotzdem zu Hause am Bodensee für ihr neu begonnenes Studium lernen.