Beim Brand eines Bauernhofs bei Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) ist in der vergangenen Nacht Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Anwohner bemerkten gegen ein Uhr die Flammen in leerstehenden Gebäuden. Ein Stall und eine Gerätehalle brannten bis auf die Grundmauern nieder. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Der Bewohner war laut Polizei nicht zuhause. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist unklar.