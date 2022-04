Das Bauernhausmuseum Wolfegg im Kreis Ravensburg will sich verstärkt um Inklusion bemühen. Es bietet seine neu entwickelte Museums-App jetzt auch in Gebärdensprache für Gehörlose an. Das Bauernhausmuseum will das Angebot für Menschen mit verschiedenen Handicaps weiter verbessern - etwa mit Tastmodellen, leichter verständlicher Sprache und Rampen für Rollstuhlfahrer.