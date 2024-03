Bauernhausmuseum in Wolfegg startet mit Ausstellung "Alltagswelten" in die neue Saison

Das Bauernhausmuseum in Wolfegg ist am Dienstag in die Saison gestartet. Eine neue inklusive Ausstellung zeigt, wie der Alltag fast ohne Maschinen und ohne Internet war. Ein Vergleich zu heute soll insbesondere Kindern das damalige Leben näherbringen.

