Bauernhaus-Museum startet in die neue Saison

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg (Kreis Ravensburg) startet am Samstag in die neue Saison. Diese stehe ganz im Zeichen der Kulturlandschaft Oberschwabens. Neu ist in dieser Saison ein Entdeckerpfad. Auf diesem können die Besucherinnen und Besucher laut Museum an 14 teils interaktiven Stationen die bäuerlich geprägte Kulturlandschaft Oberschwabens besser kennenlernen. Erstmals seit zwei Jahren gibt es außerdem wieder eine Eröffnungsfeier zum Saisonstart. Der Eintritt ins Museum ist am Samstag frei. Unter dem Motto "Spende statt Eintritt" sammelt das Museum stattdessen Spenden für die Ukraine.