Auf Äckern und Wiesen sowie im Wald gibt es immer mehr Schäden durch Spaziergänger, Fahrradfahrer und Sportler. Fast täglich gebe es Klagen über zertrampelte Wiesen und Äcker, Müll oder Tüten mit Hundekot inmitten von Futterpflanzen, so der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben mit Sitz in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg). Auf Feldwegen geparkte Autos versperrten immer öfter Zufahrten zu Nutzflächen. Man verstehe ja, dass die Menschen in Corona-Zeiten vermehrt in die Natur wollten, aber bitte mit Rücksicht, so der Verband. Naturschützer beklagen zudem, daß Spaziergänger, Radler und Hundebesitzer, die querfeldein unterwegs sind, Tiere verscheuchten, die Junge aufziehen. Wie man sich richtig verhält, klärt die Infobroschüre "Für ein gutes Miteinander". Es gibt sie als Download auf der Homepage des Landesbauernverbandes.