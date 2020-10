per Mail teilen

Auf der Bundesstraße 30 bei Ravensburg-Obereschach beginnt am Montag der Rückbau der alten Trasse. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende November. Umleitungen werden eingerichtet.

Der Rückbau erfolgt, weil die alte Trasse der B30 zwischen Ravensburg und Friedrichshafen nach der Eröffnung der neuen Südumfahrung von Ravensburg im vergangenen Dezember nicht mehr so stark befahren ist. Es handelt sich um eine Ausgleichsmaßnahme, so das zuständige Regierungspräsidium Tübingen. Zunächst beginnen die Arbeiten an der Kreuzung nach Untereschach und Oberhofen-Grünkraut (Kreis Ravensburg).

Ab November Sperrung B30alt zwischen Ravensburg und Untereschach

Ab Anfang November wird die Strecke von der Kreuzung nach Untereschach zurückgebaut und der Asphalt erneuert, auch auf der Zufahrt zum Gewerbegebiet Mariatal. Die B30alt ist für die Dauer der Arbeiten in diesen Abschnitten voll gesperrt, Umleitungen werden unter anderem über Oberhofen sowie die neue B30 eingerichtet. Die Bauarbeiten kosten rund eineinhalb Millionen Euro, bezahlt werden sie vom Bund.