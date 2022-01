Wegen Bauarbeiten am Kreisverkehr auf der B33 in Markdorf im Bodenseekreis soll es ab Mittwoch für zwei Tage zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie das Landratsamt mitteilt, wird durch Verkehrszeichen an der Baustelle vorbeigeführt. Grund für die Bauarbeiten sind Risse in der Fahrbahn, die saniert werden.