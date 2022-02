Spatenstich für Tierklinik in Stockach schon 2022

In Stockach im Kreis Konstanz soll noch in diesem Jahr mit dem Bau einer großen Tierklinik begonnen werden. Das gaben die Verantwortlichen am Donnerstag bekannt.

Als deutschlandweit einzigartig pries Geschäftsführer Jayden Grey bei der Vorstellung der Pläne das Konzept seiner Tierklinik Hegau Bodensee. In ihr sollen sowohl Kleintiere als auch Pferde behandelt werden. Die Ausstattung umfasse Strahlen-, Computer- und Magnetresonanztomographie. In dem dreistöckigen Gebäude sind unter anderem acht Operationssäle sowie ein betriebseigener Kindergarten geplant. So soll die geplante Tierklinik in Stockach aussehen. VET-Campus - TKHB GmbH 100 Mitarbeiter für Tierklinik Hegau Bodensee gesucht Ursprünglich sollte für den Klinikbetrieb ein bestehendes Gebäude in Stockach gemietet und umgebaut werden. Doch die Pläne ließen sich nicht umsetzen. Jetzt soll die Klinik auf einem rund zwei Fußballfelder großen Grundstück im Stockacher Gewerbegebiet Blumhof gebaut werden, das noch gekauft werden muss. Rund 100 Mitarbeiter wollen die Betreiber international anwerben. Finanziert werden soll das 20-Millionen-Euro-Projekt über Investoren und Banken. SWR-Reporterin Esther Leuffen war bei der Vorstellung der Pläne im Stockacher Rathaus dabei: Eröffnung in Stockach in zwei Jahren Geschäftsführer Jayden Grey aus Singen (Kreis Konstanz) ist 30 Jahre alt und von Beruf Steuerfachangestellter. Gegründet hat er die VET-Campus - TKHB GmbH gemeinsam mit dem Medizinphysiker Holger Wirtz. Der ist hauptberuflich leitender Physiker der Strahlentherapie in Singen und Friedrichshafen und soll sich als technischer Direktor um alle medizinischen Geräte in der Klinik kümmern. Der Spatenstich für den Klinikbau ist noch für dieses Jahr geplant. Eröffnet werden soll die Tierklinik Hegau Bodensee nach Angaben der Betreiber in spätestens zwei Jahren.