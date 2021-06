per Mail teilen

Der Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems liefert drei große Batteriespeicher auf eine norwegische Polarmeerinsel. Von dem Forschungsprojekt erhofft sich das Unternehmen Erkenntnisse für das Stromnetz der Zukunft.

Ab Herbst sollen die Batteriespeicher, die die größten im Lieferprogramm des Unternehmens sind, aufgebaut sein und die Arbeit aufnehmen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen am Montag mit. Es gehe darum, die Stromversorgung auf der Insel Senja langfristig zu verbessern, so das Unternehmen. Die Insel liegt mehrere hundert Kilometer nördlich des Polarkreises.

Schwankungen im Stromnetz ausgleichen

Immer wieder kommt es dort zu Schwankungen im Stromnetz. Das sorgt für Probleme, denn auf der Insel gibt es eine hoch industrialisierte Fischverarbeitung: Die Stromengpässe sorgen für Produktionsausfälle, verhindern aber auch den Ausbau der Fischindustrie. Helfen sollen nun drei große Batteriespeicher vom Bodensee. Diese sollen als Pufferspeicher fungieren und die Schwankungen abfedern. Bei Stromausfällen können so die Häuser und die Produktionsanlagen für eine Stunde mit Strom versorgt werden.

Rolls-Royce Power Systems betreut das Projekt fünf Jahre lang. Es ist das größte Energiespeicherprojekt Norwegens. Von dem Forschungsprojekt erhofft sich das Unternehmen wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung des Stromnetzes der Zukunft.