Warum Melissa Meloncelli so gerne Metzgerin ist

Fleisch und Wurst sind ihr Ding: Schon immer wollte Melissa Meloncelli Metzgerin werden. Doch zum Traumjob hat es noch einen kleinen Umweg gebraucht.

Melissa Meloncelli aus Überlingen (Bodenseekreis) wollte schon direkt nach der Schule ins Metzgerhandwerk einsteigen. Doch dann hat sie zuerst einen anderen Beruf gelernt, nämlich Bankkauffrau. Mama und Oma wünschten sich für die heute 25-Jährige einen Job im Büro, den sie auch noch im höheren Alter machen könne und so tat Melissa Meloncelli ihrer Familie den Gefallen.

Aber der Wunsch, Metzgerin zu sein, war einfach stärker. Nach einem Jahr in der Bank warf sie hin und begann eine Lehre in einer Metzgerei in ihrer Heimatstadt Überlingen. Diese schloss sie sogar als beste Auszubildende im Bodenseekreis ab. Mittlerweile arbeitet Melissa Meloncelli in einem Familienbetrieb in Markdorf (Bodenseekreis).

Melissa Meloncelli gefällt es, dass sie das Endprodukt ihrer Arbeit sieht

Früh am Tag ist die 25-Jährige auf den Beinen, macht verschiedene Wurstsorten und Pasteten oder bereitet Fleisch für die Auslage im Geschäft zu. Ihr gefällt, dass sie jederzeit Einfluss auf das Produkt nehmen kann, das sie herstellt - zum Beispiel, was die Rezeptur angehe. Toll sei außerdem, dass man nach der Arbeit sehe, was man geschafft habe. In ihrem Leben als Bankkauffrau sei höchstens mal der Stapel Papiere am Abend kleiner gewesen.

Ihre Chefs in der Metzgerei, Georg Seitz und dessen Sohn und Nachfolger Claudius Seitz, sind mehr als froh, dass sie mit Melissa Meloncelli eine der seltenen Fachkräfte für die Arbeit in ihrer Metzgerei gewinnen konnten. Nachwuchs ist rar, beklagen die beiden Metzgermeister. Die Politik habe jahrelang die falschen Anreize geschaffen, kritisiert Seniorchef Georg Seitz.

"Die letzten Jahrzehnte hat es immer geheißen, alle sollen auf weiterführende Schulen gehen und das Handwerk wurde restlos vernachlässigt."

Melissa Meloncelli mit Claudius (re.) und Georg Seitz in der Frühstückspause. SWR

Melissa Meloncelli hat sich schon in der Ausbildung dafür entschieden, auch das Schlachten zu lernen. Das gehört für sie einfach dazu. Während der Lehrer war sie in einem Schlachthof in Überlingen, der besondere Anforderungen für Tierwohl und Fleischqualität erfüllt und hat gelernt, wie Tiere bei der Schlachtung möglichst wenig leiden. Derzeit arbeitet sie neben ihrer Tätigkeit als Gesellin auch noch für eine Schäferei und hilft beim Schlachten der Lämmer. Ihr Wunsch ist es, eine eigene Hofmetzgerei aufzumachen, irgendwann.

Ein Leben ohne Fleisch kann Melissa Meloncelli sich auch in einer Welt, in der immer mehr Menschen auf Fleisch verzichten, nicht vorstellen. Wichtig sei, dass die Qualität stimme. Sie selbst mag übrigens besonders gerne Rindfleisch, Salami oder Chilipeitschen, Deftiges also.

„Ich esse liebend gerne Fleisch, vielleicht auch einen Tick zu viel."

Vorbild für Melissa Meloncelli ist ihr Opa, der auch Metzger war

Die Begeisterung fürs Metzgerhandwerk hat die 25-Jährige von ihrem Opa vorgelebt bekommen. Der machte rund um das Heimatdorf, den Überlinger Ortsteil Bonndorf, Hausschlachtungen. Und obwohl er starb, als Melissa Meloncelli vier Jahre alt war, begleitet er die Enkelin jeden Tag. Sie hat sich nämlich ein besonderes Tattoo stechen lassen: das Geweih eines Hirsches, den der Opa vor Jahren einmal geschossen hat, dazu seine Unterschrift. "Opa wäre sicher stolz auf mich", sagt Melissa Meloncelli.