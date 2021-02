per Mail teilen

Die Polizei in Konstanz hat offenbar eine Serie von Paketdiebstählen aufgedeckt. Laut Mitteilung wird gegen eine 30 Jahre alte Mitarbeiterin eines Paketdienstes ermittelt. Sie soll Kollegen angestiftet haben, Pakete, die von Konkurrenzfirmen vor Häusern abgelegt worden waren, mitzunehmen. Im Lieferwagen eines 46 Jahre alten Zustellers entdeckte die Polizei gestohlene Pakete, in dessen Wohnung weiteres Diebesgut. Er sitzt in Untersuchungshaft. Auch gegen einen 31 Jahre alten Mann wird ermittelt. Er und die 30 Jahre alte Frau sind auf freiem Fuß. Die Polizei sucht zur Aufklärung mögliche Geschädigte, denen seit Oktober vergangenen Jahres Pakete gestohlen wurden.