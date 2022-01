Ballett-Aufführungen wegen Corona abgesagt

Der Auftritt des sogenannten Russisch-Klassischen Staatsballetts mit Tschaikowskys Nussknacker in Konstanz ist um ein Jahr verschoben worden. Die ganze Tournee der Ballett-Gruppe ist mittlerweile abgesagt worden. Die gut 30 Künstlerinnen und Künstler hätten wegen der Corona-Pandemie Schwierigkeiten mit dem Arbeitsvisum, heißt es vom Veranstalter. Ein Problem liege in der fehlenden Anerkennung des russischen Impfstoffes in der EU. Auch die Auftritte von zwei weiteren russischen Ensembles in den kommenden Tagen in Friedrichshafen und in Ravensburg sind abgesagt beziehungsweise verschoben worden.