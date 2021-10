60 Jahre Riedbergpass werden gefeiert

per Mail teilen

Im Landkreis Oberallgäu wird das 60-jährige Jubiläum des Riedbergpasses gefeiert. Die Straße verbindet die Orte Balderschwang und Obermaiselstein. Der Riedbergpass ist die höchstgelegene Gebirgspass in Deutschland. Die Passhöhe liegt auf 1.420 Metern. Die Straße zwischen Balderschwang und Obermaiselstein ist 16 Kilometer lang, sie ist die einzige Direktverbindung für den Ort Balderschwang mit deutschem Staatsgebiet. Die Lebensader für Balderschwang, sagt Bürgermeister Konrad Kienle. Sie sei Fluch und Segen zugleich, bringe die Touristen, aber auch viel Verkehr in den Ferienort. Schon im 19.Jahrhundert gab es erste Planungen für den Bau der Verbindungsstraße. 1956 begannen dann tatsächlich die Bauarbeiten, 1961 wurde die Straße fertiggestellt. Sie ist eine mautfreie Kreisstraße. Am Samstag feiern die Menschen im Oberallgäu ihren Riedbergpass. Dieser ist zwischen 10 und 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Stattdessen wird für Fußgänger und Radfahrer ein buntes Rahmenprogramm geboten.