Knapp zwei Wochen nach der Kollision eines Regionalzugs mit einem Lkw in Herbertingen im Kreis Sigmaringen wurde die Bahnstrecke zwischen Herbertingen und Aulendorf wieder frei gegeben. Laut einer Bahnsprecherin waren durch den Unfall an einem Bahnübergang die Schienen und mehr als 20 Schwellen beschädigt worden. Die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache dauern an. Am Bahnübergang waren vermutlich die Halbschranken nicht geschlossen. Elf Menschen wurden verletzt.