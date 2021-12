Die Deutsche Bahn erneuert ab Samstag in Singen (Kreis Konstanz) die Gleise und den Belag am Bahnübergang in der Schaffhauser Straße. Dafür wurde der Bahnübergang gesperrt, die Sperrung dauert voraussichtlich bis Dienstag, heißt es in einer Mitteilung. Eine Umleitung ist eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Gleise weiterhin queren.